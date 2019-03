VALMADRERA – Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Meab) organizza per mercoledì 6 marzo alle ore 21 una serata dedicata alla storia del museo, aperta a tutti i cittadini.

L’appuntamento è presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. Durante la serata saranno proiettate la storia e le immagini del Meab alla presenza del direttore, Massimo Pirovano. Il Meab, di proprietà del Parco del Monte Barro, ente a cui aderisce anche il Comune di Valmadrera, è stato inaugurato nel 2003.

Non si tratta di un museo del buon ricordo, ma di un museo che documenta e studia il passato per comprendere meglio il presente, facendo ricerca e riflettendo sui cambiamenti dell’oggi. Un apporto fondamentale per l’apertura e le attività del museo viene dall’Associazione culturale “Amici del MEAB”, formata da volontari che provengono da varie località della Brianza e del Lecchese. Museo del territorio, con le sue differenze culturali, intende diffondere conoscenze, ma anche sollevare problemi sulla nostra società, rivolgendosi ai bambini, ai giovani, agli adulti, agli anziani.

