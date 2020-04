Valmadrera, lavori all’acquedotto, chiude fino all’6 maggio via San Carlo Borromeo

VALMADRERA – Per consentire i lavori di asfaltatura da parte della Ditta Brambilla Alfredo Srl a seguito il rifacimento della nuova linea dell’acquedotto, sono state disposti, dalle ore 7.30 di lunedì 27 aprile 2020 sino alle ore 18.00 di venerdì 8 maggio 2020 e comunque sino a termine lavori:

• chiusura parziale al traffico veicolare di via San Carlo Borromeo dall’intersezione con via Buon Consiglio sino all’intersezione con frazione Belvedere (altezza civico n. 42 di via San Carlo Borromeo) con istituzione senso unico alternato regolato da movieri/semafori di cantiere;

• divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi pubblici siti in via San Carlo Borromeo tra i civici n. 38 e 40 e sul tratto di carreggiata ove la sosta è consentita.