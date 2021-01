VALMADRERA – Per consentire i lavori di carico e scarico per smontaggio ponteggio edile è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di Via Sant’Antonio a Valmadrera, dall’intersezione con Via Stoppani – Vicolo Giusti sino all’intersezione Via Preguda – Piazza Fontana. La chiusura è stata disposta dalle ore 7.30 alle ore 18.00 di giovedì 7 gennaio, sino a termine lavori.