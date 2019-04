VALMADRERA – Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo sulla rete acquedotto per conto della società Lario Reti Holding S.p.a. dalle ore 8.00 di lunedì 8 aprile 2019 fino al 9 aprile 2019, e comunque sino a termine lavori, è stato istituito senso unico alternato di circolazione regolato da semafori mobili in Via Caduti per la Libertà, partendo dal civico 31 sino al civico 46.