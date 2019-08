Valmadrera, strada La Rocca chiusa dal 5 all’8 agosto

VALMADRERA – Per consentire i lavori di ripristino del parapetto in muratura sulla ex S.P. 583 – La Rocca a seguito di sinistro stradale (cedimento del parapetto in muratura con caduta di parte dello stesso nella scarpata sottostante) è stata disposta la chiusura al traffico veicolare della ex s.p. 583 – La Rocca dal ponte sul fiume Rio Torto sino al confine con il Comune di Malgrate (via Parini n. 31) dalle ore 7 di lunedì 5 agosto 2019 alle ore 18 di giovedì 8 agosto 2019 e comunque sino a fine lavori.