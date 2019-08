Valmadrera. Via all’asilo chiusa per lavori dal 2 al 5 settembre

VALMADRERA – Per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in Via dell’Asilo, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Manzoni e l’incrocio con Via dell’Incoronata, si rende necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare della via stessa.

Lo fa sapere il Comune di Valmadrera. Con ordinanza temporanea n. 9 del 27.08.2019 è stata autorizzata la chiusura a partire dal giorno lunedì 2 settembre 2019, sino al termine dei lavori che, salvo imprevisti, avverrà il giorno giovedì 5 settembre 2019.

La chiusura avverrà tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 19,00 .