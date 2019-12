Varenna, il 27 dicembre torna ‘Natale in famiglia’

VARENNA – Ritorna quest’anno venerdì 27 dicembre presso il salone dell’oratorio di Varenna “Natale in famiglia”. La serata organizzata dal Comune e dalla Parrocchia di Varenna, seppure per motivi organizzativi posticipata di un giorno rispetto alla collocazione originale, intende rifarsi a un appuntamento che per moltissimi anni ha contraddistinto la serata di S. Stefano.

Per rinnovare la tradizione ci sarà spazio per una “improvvisazione teatrale” in collaborazione con il gruppo di “Tuttunaltrastoria” di Bellano che racconterà a modo suo una storia conosciutissima, e poi giochi, “amarcord” e sorprese, pensate per strappare un sorriso a grandi e bambini. La sfida è dunque lanciata: distogliere un poco di pubblico per una sera dalla TV al fine di ritrovarsi insieme e godere comunitariamente della festa. Riuscirà l’intento?

QUI la locandina