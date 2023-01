Varenna. Rilascio dei pass ZTL, come fare richiesta

Aperti i termini per le richieste di accesso alla Zona Traffico Limitato di Varenna

Il Comune in un avviso spiega le modalità per richiedere i pass

VARENNA – Da martedì 03 gennaio 2023 è possibile presentare la domanda del permesso per l’accesso e la sosta alla Zona a Traffico Limitato di Piazza San Giorgio e zone limitrofe per l’anno 2023. Lo fa sapere il Comune di Varenna in un avviso.

La domanda è disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale e può essere presentata:

• presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura (lun. – ven. 09.00 – 11.30, sab. 8.30 – 12.00) previo appuntamento telefonico; • con raccomandata A/R da inviare a: Polizia Locale di Varenna, P.zza Venini n. 2, 23829 Varenna (LC);

• via mail all’indirizzo PEC varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come oggetto “Richiesta permesso accesso Z.T.L. 2023”; è possibile inviare la domanda all’indirizzo PEC anche utilizzando un indirizzo mail tradizionale; i file allegati vanno inviati esclusivamente in formato pdf. non saranno prese in esame domande carenti di qualche informazione e/o allegato e presentate in modalità differenti da quelle sopra indicate.

In caso di accoglimento della domanda, giungerà comunicazione contenente le informazioni riguardanti le modalità di pagamento e il ritiro del relativo tesserino.

L’inserimento nella “lista bianca”, ad eccezione delle categorie esentate, avverrà solo in seguito al pagamento della tariffa prevista. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato esclusivamente dopo la ricezione della comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda.

L’Ufficio di Polizia Locale rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione e/o chiarimento al n. 0341/830119 int. 7 o via mail polizia.locale@comune.varenna.lc.it.