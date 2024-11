Il servizio si terrà mercoledì 6 novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30

VARENNA – Verrà effettuata la vaccinazione antinfluenzale, somministrata gratuitamente ai residenti di Varenna over 60 anni che rientrano nei criteri di diritto. Il servizio si terrà mercoledì 6 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso la Sala Polifunzionale del Comune di Varenna, in Via Roma.