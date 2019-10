VERCURAGO – L’Amministrazione Comunale, attraverso il Piano per il Diritto allo Studio, concede un contributo per l’acquisto dell’abbonamento annuale studenti per gli alunni residenti a Vercurago che frequentino istituti secondari di II grado di Lecco e Calolziocorte.

Le domande possono essere presentate, anche via e-mail, da lunedì 7 ottobre a sabato 30 novembre utilizzando il modulo predisposto e allegando copia dell’abbonamento o ricevuta dell’acquisto. Per info: www.comune.vercurago.lc.it.