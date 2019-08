Vercurago. Festa di fine estate e corsa a coppie dell’Innominato

VERCURAGO – Si preannuncia un settembre ricco di iniziative all’oratorio di Vercurago. Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre è in programma la Festa di Fine Estate organizzata dalla Parrocchia e dall’Oratorio. Tanti gli eventi in programma, in funzione il servizio ristorante e pizzeria. L’intero ricavato della festa sarà destinato a far fronte al pagamento del nuovo oratorio.

Sabato 21 settembre, invece, si svolgerà la 6^ Corsa a coppie dell’Innominato. Trofeo Avis Vercurago. Per iscrizioni e informazioni www.corsacoppieinnominato.it.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI FINE ESTATE