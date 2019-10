Vercurago. In biblioteca due corsi di creatività

VERCURAGO – Al via, dal 24 ottobre, in biblioteca a Vercurago due corsi di creatività a cura di Giovanna Pittore, uno dedicato ai bambini più piccoli e uno, rivolto a ragazzi dalla IV elementare in su, che prevede l’uso di ago e filo. Queste le date:

Corso di creatività autunnale (per i più piccoli):

25 ottobre: centrotavola di Halloween

22 novembre: cestino porta oggetti

6 dicembre: barattolo porta panettone

13 dicembre: angelo

Con ago e filo (dalla IV elementare in su):

24 ottobre: Zucca di Halloween

8 novembre: Cestino in panno

29 novembre: Astuccio

11 dicembre: Borsa

E’ necessario chiamare la biblioteca (0341 420525 – INT. 5) entro il sabato precedente l’incontro al quale si desidera partecipare.

Contatti: biblioteca comunale “Gianni Secomandi”, via C. Cittadini, 5, Vercurago 0341420525 INT. 5; biblioteca@comune.vercurago.lc.it; comune.vercurago.lc.it/biblioteca