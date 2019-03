LA VALLETTA BRIANZA – Torna anche quest’anno la rassegna musicale Voci e suoni in Valletta. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione dell’Unione, vede impegnati l’associazione musicale Licabella e Pelagus in collaborazione con l’associazione Eugenio Nobili, la parrocchia di Sant’Antonio Abate e la Pro Loco. Il primo appuntamento è in calendario sabato 30 marzo nell’antica chiesa di Perego. In programma niente poco di meno che le Quattro Stagioni di Vivaldi con l’interpretazione affidata al violino solista Igor Della Corte accompagnato dal Quartetto d’archi di Milano. Il concerto, in programma alle 21, sarà preceduto alle 20 dalla guida all’ascolto del capolavoro di Antonio Vivaldi affidato al maestro Roberto Mazzoni, che cura anche la direzione artistica dell’evento.