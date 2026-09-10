Allagamenti tra Cassago e Bulciago, Fragomeli (PD): “Il Besanino rischia”

Fragomeli ha verificato personalmente gli effetti dell’ultimo temporale

Il timore riguarda la sicurezza della linea ferroviaria utilizzata da pendolari e viaggiatori del Besanino

CASSAGO/BULCIAGO – Un nuovo episodio di allagamento riaccende l’attenzione sul tratto tra Cassago e Bulciago, dove l’ultimo evento meteorologico ha interessato sia la strada comunale sia una parte della linea ferroviaria. A segnalare la situazione è Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, che ha verificato personalmente quanto accaduto e ora chiede di affrontare il problema con Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

A preoccupare, in particolare, è la vicinanza dell’acqua alla linea ferroviaria e il possibile impatto sulla sicurezza del Besanino, il servizio utilizzato da pendolari e viaggiatori.

“Non possiamo neanche dire che si sia trattato di una bomba d’acqua, come accaduto in passato, ma di un temporale. Per fortuna la precipitazione non è durata molto, evitando effetti sulla vicina massicciata ferroviaria, eppure la scena è preoccupante lo stesso. E il rischio peggiore che vedo è legato alla sicurezza della linea ferroviaria e al passaggio del Besanino, carico di pendolari e fruitori”, afferma Fragomeli.

Il consigliere regionale ha condiviso con gli amministratori di Bulciago, operativi sul posto, la necessità di intervenire rapidamente e di coinvolgere gli enti competenti. L’intenzione è organizzare un confronto sul territorio con Rfi, mentre Fragomeli annuncia la richiesta di un’audizione della società in Commissione Infrastrutture e territorio della Regione.

“Come consigliere regionale della provincia di Lecco è mio dovere intervenire e tenere alta l’attenzione, anche in Regione, per affrontare celermente il problema e trovare una modalità affinché questi allagamenti non mettano a rischio la sicurezza dei fruitori del servizio pubblico ferroviario”, conclude l’esponente del Pd.