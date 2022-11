Biblioteca di Costa Masnaga. Corsa Base di apicoltura: aperte le iscrizioni

Il corso è gratuito e aperto a tutti. 35 i posti disponibili

Terrà il corso Maurizio Ghezzi ex medico e da 15 anni apicoltore

COSTA MASNAGA – Corso base di apicoltura, gratuito e aperto a tutti con numero di posti limitato a 35, quello in programma alla biblioteca del comune di Costa Masnaga, che sarà tenuto da Maurizio Ghezzi per 40 anni medico ospedaliero nel reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della Mano al CTO di Milano e da circa una quindicina d’anni apicolture che, dopo il pensionamento, la passione per le api è diventata la sua principale attività.

Il corso si terrà nelle date del 28 gennaio 2023, 4-11-18 febbraio 2023 presso la biblioteca di Costa Masnaga in piazza Francesco Confalonieri, 4.

Si parlerà di conoscenza di base dell’ape e del suo ciclo vitale, di tecnica apistica e di operazioni apistiche da svolgere nel susseguirsi dell’anno, gestione dell’alveare e controllo e prevenzione delle malattie, contrasto alla sciamatura, produzione di miele e prodotti dell’alveare.

“Ormai, l’apicoltura sta divenendo una realtà sempre più diffusa anche nelle nostre città dove si nota, già da tempo, la presenza di alveari che riescono a ritagliarsi un loro angolo protetto nei parchi pubblici, nei giardini privati, nei cortili, sui tetti e perfino sui balconi – spiega Ghezzi – Paradossalmente l’habitat urbano è divenuto, grazie ad un clima più favorevole, all’abbondanza di fioriture presenti sulle tante alberature dei viali dei parchi e dei giardini e soprattutto grazie all’assenza dell’utilizzo massivo di fitofarmaci, diserbanti e pesticidi, un ambiente ideale per la crescita e la riproduzione di questo importantissimo imenottero. Tale particolare condizione ha portato a far sì che, attualmente, anche nelle nostre città vi sia un’importante produzione di ottimo miele puro poiché scevro da pericolose contaminazioni chimiche”.

Quindi conclude: “È inutile negarlo ma è ormai risaputo che le api, grazie al loro infaticabile ed incessante lavoro, preservano la biodiversità garantendo un’ottima tutela ambientale ed è proprio per questo motivo che risultano essere insetti fondamentali per una buona conservazione del territorio. Tutto ciò spiega come mai la loro presenza sia legata in maniera indissolubile al nostro benessere e alla nostra sopravvivenza ed è proprio in base a questa convinzione che sento l’esigenza di divulgare la cultura apistica per cercare di contrastare quell’insana mentalità, sempre più frequentemente radicata in noi, che ci spinge, a volte, a sprecare l’insostituibile scartando ciò che ci tiene in vita e rende la stessa vita degna di essere vissuta. Il mio voler parlare di api nasce anche dalla mia profonda convinzione che salvare un’ape oggi potrebbe contribuire a salvare il mondo domani!”.

Per informazioni e iscrizione al corso ci si dovrà allo 031856731 oppure scrivere a: biblioteca@comune.costamasnaga.lc.it