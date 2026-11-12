Biodiversità, cinque scuole lecchesi diventano custodi del territorio: al via il progetto

L’iniziativa della Cooperativa Liberi Sogni coinvolgerà gli istituti del territorio per tutto l’anno scolastico 2026/2027

Previste esplorazioni naturalistiche, creazione di aree verdi pubbliche, orti didattici e percorsi interdisciplinari tra scienza e arte

OGGIONO – Dalla scoperta della biodiversità alla cura concreta degli spazi verdi, passando per laboratori, attività scientifiche e artistiche. Sono gli studenti i protagonisti di “Custodi di biodiversità”, il nuovo progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni che coinvolgerà cinque scuole secondarie di primo grado del territorio lecchese durante l’anno scolastico 2026/2027.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni all’ambiente naturale, promuovendo la conoscenza degli ecosistemi, il legame con il territorio e la cittadinanza attiva. Il progetto è stato ideato e sarà coordinato da Liberi Sogni, realtà che dal 2006 sviluppa percorsi scolastici ed extrascolastici dedicati all’educazione in natura, alla partecipazione e alla didattica interdisciplinare nelle province di Lecco, Monza Brianza, Como e Bergamo. L’iniziativa è cofinanziata da Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando Nature Calling 2026.

Cinque gli istituti che hanno aderito: l’Istituto Comprensivo di Oggiono, il Campus Molinatto di Oggiono, l’Istituto Comprensivo di Cassago Brianza, l’Istituto Comprensivo di Olgiate Molgora, con il plesso di Calco, e l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. Accanto alle scuole saranno coinvolti anche i Comuni, le aziende agricole, le associazioni, i volontari e altre realtà del terzo settore, in una rete di collaborazione che punta a rendere gli studenti parte attiva della cura degli spazi in cui vivono.

Il percorso si svilupperà attraverso tre azioni principali, adattate alle caratteristiche e alle necessità di ciascun istituto. Il punto di partenza sarà la conoscenza diretta del territorio: i ragazzi esploreranno gli ambienti naturali attraverso una prima esperienza a Cascina Rapello e successive uscite a piedi nei rispettivi Comuni, alla scoperta delle specie e degli equilibri che caratterizzano gli ecosistemi locali.

Dalla conoscenza si passerà poi all’intervento concreto. Ogni scuola sarà coinvolta nella creazione o nell’ampliamento di un’area verde pubblica, definita Biospot, che gli studenti contribuiranno a curare nel tempo. Sono previsti interventi di manutenzione del verde, piantumazioni, realizzazione di orti didattici e iniziative aperte alla cittadinanza. L’obiettivo è far sperimentare ai ragazzi cosa significhi assumersi la responsabilità di uno spazio comune e contribuire attivamente alla sua valorizzazione.

La terza azione riguarderà invece la didattica interdisciplinare. In collaborazione con gli insegnanti, un gruppo di esperti composto da educatori ambientali, agronomi, botanici, ecologi e artisti svilupperà percorsi che permetteranno di affrontare il tema della biodiversità da prospettive differenti, dalle discipline scientifiche all’arte, attraverso esperienze pratiche e laboratoriali.

A queste attività si aggiungerà un percorso trasversale condiviso da tutte le scuole: i ragazzi saranno coinvolti nella realizzazione di un prodotto di comunicazione, nell’organizzazione di un evento conclusivo e nella proposta di un convegno per presentare i risultati del progetto e approfondire i principi europei della Nature Restoration Law, la normativa dedicata al ripristino degli ecosistemi.

A spiegare il significato dell’iniziativa è Veronica Pandiani, coordinatrice del progetto per la Cooperativa Sociale Liberi Sogni: “Con questo progetto vogliamo favorire il legame dei ragazzi e delle ragazze con l’ambiente naturale che li circonda, dando loro una concreta possibilità di prendersi cura del proprio territorio e acquisire nuove importanti competenze”. La sfida, aggiunge, è costruire insieme agli insegnanti percorsi didattici multidisciplinari sulla biodiversità, partendo da esperienze dirette e attività laboratoriali.

Dalle scuole coinvolte arriva una risposta positiva. Le professoresse Monica Pirovano e Gabriela Sartori dell’ICS di Oggiono sottolineano il valore di una didattica scientifica basata sull’esperienza e sul confronto con professionisti del settore. “Questo progetto lega gli obiettivi di conoscenza e cura del territorio a competenze sociali in materia di cittadinanza attiva”, spiegano le docenti. L’iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio percorso dell’istituto per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e sostenibilità previsti dal curriculum di Educazione civica, sostenuto dalla dirigente scolastica Pierina Lucia Montella.

Entusiasmo anche al Campus Molinatto – Fondazione Clerici di Oggiono. La professoressa Ceriani, referente del progetto, evidenzia come l’iniziativa si integri con l’offerta formativa della scuola, da sempre orientata alla didattica esperienziale e multidisciplinare. La presenza di studenti provenienti da diversi Comuni rappresenta inoltre un’occasione per conoscere più da vicino il territorio e sviluppare un rapporto attivo e responsabile con la comunità.

All’ICS di Cassago Brianza, come spiegano i referenti Elena Cappellini e Stefano Belloni, il progetto coinvolgerà in particolare le classi prime della scuola secondaria di primo grado, con attività in aula, laboratori a Cascina Rapello e uscite sul territorio comunale. Un ruolo specifico sarà affidato anche al gruppo interclasse dello Spazio educativo di Cassago, che si occuperà della realizzazione e della cura di un Biospot.

Per l’ICS di Olgiate Molgora, con il plesso di Calco, la partecipazione rappresenta soprattutto un’opportunità per recuperare e arricchire uno spazio verde già utilizzato dalla scuola come aula all’aperto. La dirigente scolastica Chiara Ferrario sottolinea anche l’importanza della collaborazione con l’amministrazione comunale, le associazioni e la popolazione, affinché i ragazzi possano comprendere il valore della comunità educante e della responsabilità condivisa nella tutela del territorio.

Anche l’ICS di Calolziocorte guarda al progetto come a un’occasione di crescita educativa e civica. Il dirigente scolastico Giuseppe Andrea Fidone evidenzia in particolare la possibilità per gli alunni di prendersi cura di uno spazio cittadino vicino alla scuola, contribuendo a renderlo “più bello e vivibile”. Per gli studenti del plesso A. Manzoni sarà inoltre un’occasione di lavoro interdisciplinare sul significato dell’essere custodi di qualcosa o di qualcuno.

Il progetto “Custodi di biodiversità” punta così a trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza quotidiana, nella quale conoscere la natura significa anche imparare a proteggerla. Non soltanto lezioni e attività didattiche, ma un percorso che affida ai ragazzi una responsabilità concreta: diventare parte attiva nella cura del territorio in cui crescono.