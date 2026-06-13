Bosisio Parini. Dall’Ucraina a La Nostra Famiglia per migliorare le cure riabilitative pediatriche

Una delegazione del Centro Pediatrico Hippocrates è ospite a Bosisio Parini nell’ambito del progetto INCLUDE sostenuto dal Fondo di Cooperazione dell’Iniziativa Centro Europea

Il direttore Roman Marabian: “Stiamo cercando di creare delle reti orizzontali che ci permettano di non sentirci soli in mezzo alla guerra”

BOSISIO PARINI – Un ponte di collaborazione tra Ucraina e Italia per sviluppare percorsi di cura sempre più inclusivi dedicati ai bambini con disabilità. È questo l’obiettivo della settimana di formazione e scambio di buone pratiche che vede protagonisti, nella sede de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, i professionisti del Centro Pediatrico Hippocrates di Kharkiv, guidati dal direttore Roman Marabian.

L’iniziativa, avviata l’8 giugno, rientra nel progetto INCLUDE, realizzato con il sostegno del Fondo di Cooperazione dell’Iniziativa Centro Europea (CEI), e punta a favorire il confronto sulla riabilitazione specialistica e sulla ricerca applicata, promuovendo nuove sinergie e la condivisione di metodologie e approcci innovativi nella presa in carico delle persone con disabilità.

Ad accogliere la delegazione ucraina è stato il Direttore Regionale Operations de La Nostra Famiglia, Ivan Snider. “Parliamo la stessa lingua clinica e umanitaria, perché entrambi operiamo ogni giorno accanto ai minori più fragili”, ha sottolineato.

“Stiamo cercando di creare delle reti orizzontali che ci permettano di non sentirci soli in mezzo alla guerra e che ci aiutino ad avere il coraggio e le risorse per continuare”, ha commentato Roman Marabian che, dopo oltre due anni trascorsi in prima linea come Capo del Servizio Medico, è tornato alla guida del Centro pediatrico Hippocrates, che continua a garantire assistenza in un’area fortemente segnata dal conflitto. “Porteremo questa esperienza direttamente a Kharkiv, implementandola subito nel nostro lavoro. Investendo nella squadra multidisciplinare dei nostri specialisti, dando loro nuovi strumenti e tecnologie di riabilitazione, investiamo nelle famiglie molto vulnerabili di Kharkiv”.

Negli ultimi anni La Nostra Famiglia ha accolto nelle proprie sedi, compreso il Polo di Bosisio Parini, numerosi bambini ucraini costretti a lasciare il loro Paese a causa della guerra, assicurando continuità terapeutica ai percorsi riabilitativi interrotti dal conflitto.

“Conoscere da vicino il lavoro del Centro Hippocrates ci permette di comprendere meglio i bisogni sul campo e di rafforzare un ponte di solidarietà e collaborazione”, ha aggiunto Snider.

La Nostra Famiglia, anche attraverso il proprio Organismo OVCI ETS, è impegnata da tempo nella cooperazione internazionale e considera la situazione dei bambini con disabilità in Ucraina parte integrante di questo impegno. La visita degli specialisti di Kharkiv conferma inoltre la volontà di promuovere servizi sempre più inclusivi per bambini e bambine con disabilità gravi e bisogni complessi, in ogni parte del mondo.