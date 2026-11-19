La cerimonia si è svolta mercoledì sera in apertura del Consiglio comunale

I riconoscimenti hanno coinvolto studenti delle scuole medie, superiori e universitari

BOSISIO PARINI – Sono 16 gli studenti che il Comune di Bosisio Parini ha voluto premiare per i risultati raggiunti nel proprio percorso scolastico e universitario. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta mercoledì sera, in apertura della seduta del Consiglio comunale, alla presenza dell’Amministrazione, che ha scelto di rendere omaggio pubblicamente all’impegno e alla costanza dimostrati dai giovani.

Un riconoscimento che va oltre il risultato scolastico e che vuole valorizzare il merito, la determinazione e la dedizione allo studio. Nel corso della serata, il sindaco Paolo Gilardi ha rivolto ai ragazzi e alle ragazze un messaggio a nome dell’intera comunità, invitandoli a considerare i traguardi raggiunti anche come un’opportunità per essere un esempio positivo per gli altri.

“Siate un esempio positivo per i vostri coetanei e cittadini modello anche nella vita quotidiana”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di portare i valori dell’impegno e della responsabilità anche al di fuori dell’ambito scolastico.

Ai complimenti si è unito anche l’assessore all’Istruzione Gabriele Beccalli, che ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dagli studenti: “Sono profondamente orgoglioso e fiero di questi studenti. I risultati che hanno raggiunto non sono solo un traguardo personale, ma dimostrano che i nostri giovani rappresentano una risorsa preziosa e fondamentale per il futuro del nostro paese”.

Le borse di studio si confermano così uno strumento attraverso cui l’Amministrazione comunale intende sostenere il diritto allo studio e riconoscere il valore delle nuove generazioni. Un investimento nella formazione e nelle opportunità dei giovani, considerati una risorsa importante per la crescita e il futuro della comunità.

I riconoscimenti hanno coinvolto studenti di diversi livelli di istruzione. Per la scuola secondaria di primo grado sono stati premiati Giacomo Binda, Chiara Bonora, Gabriele Molteni e Thomas Fortuna.

Per la scuola secondaria di secondo grado hanno ricevuto la borsa di studio Elisa Perego, Annamaria Cortese, Paolo Pozzi, Daniele Rizzuti, Aurora Beccalli e Marta Aliprandi.

Infine, per il percorso universitario, i riconoscimenti sono andati a Matteo Tognetto, Davide Ciceri, Cecilia Invernizzi, Sara Invernizzi, Giulia Pisa e Letizia Stefanoni.

La cerimonia si è conclusa celebrando non soltanto i sedici traguardi individuali, ma anche il valore dell’impegno e del merito, con l’auspicio che i giovani premiati possano continuare a contribuire positivamente alla vita della comunità di Bosisio Parini.