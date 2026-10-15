Bosisio Parini, pullman al completo per la prima “Gita del Pensionato”

Le iscrizioni si sono esaurite in pochi giorni per l’iniziativa comunale del 14 ottobre

Visite culturali, pranzo in trattoria e degustazione in cantina

BOSISIO PARINI – Il successo è arrivato già al momento delle iscrizioni, esaurite in pochi giorni. La prima edizione della “Gita del Pensionato… E non solo”, promossa dal Comune di Bosisio Parini, ha fatto registrare il tutto esaurito, con 52 partecipanti partiti alla scoperta di Alba e del suo territorio. Un’iniziativa nata per offrire ai cittadini un’occasione di svago e condivisione, mettendo al centro la socialità e la voglia di trascorrere una giornata diversa dal solito.

L’uscita si è svolta mercoledì 14 ottobre, con partenza da Bosisio Parini e destinazione la città piemontese. Prima di proseguire il viaggio, i partecipanti hanno condiviso una colazione offerta dal sindaco Gilardi e dal vicesindaco Gaiardoni, che hanno accompagnato il gruppo in questa prima esperienza.

Una volta arrivati ad Alba, la mattinata è stata dedicata alla scoperta del centro cittadino, tra passeggiate, acquisti nei negozi e una visita al Duomo di San Lorenzo, uno dei principali luoghi di interesse della città. Un programma che ha alternato momenti di libertà alla possibilità di conoscere il patrimonio culturale locale.

La giornata è proseguita con un pranzo in una tipica trattoria del territorio, prima della visita a una cantina, dove i partecipanti hanno potuto conoscere più da vicino le produzioni locali attraverso una degustazione. Cultura, gastronomia e occasioni di incontro hanno scandito così il programma della gita, che ha permesso al gruppo di vivere un’esperienza condivisa fuori dai confini del paese.

A esprimere soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è stato il sindaco Gilardi, presente alla giornata: “Siamo felici di aver promosso come Comune di Bosisio Parini questa gita, che ha riscosso grande successo tra i pensionati di Bosisio. È stata un’occasione per stare insieme e passare una giornata diversa dalle altre, riscoprendo il senso di comunità”.

Un bilancio positivo anche per il vicesindaco Gaiardoni, che può contare sull’esperienza maturata nell’organizzazione di gite fuori porta e ha già anticipato l’intenzione di proporre una nuova destinazione in primavera.

L’obiettivo è dare continuità a un’iniziativa che, fin dal debutto, ha incontrato l’interesse dei cittadini. La prima gita si chiude dunque con un riscontro favorevole e con la prospettiva di un nuovo appuntamento: un’occasione per rafforzare i legami tra i residenti e continuare a promuovere momenti di aggregazione attraverso esperienze da vivere insieme.