Bosisio Parini, successo per la Giornata del Piccolo Volontario 2.0

Tenda fumo, idrovora e simulazioni di soccorso in acqua per insegnare ai bambini come affrontare le emergenze

Il sindaco Paolo Gilardi: “Una giornata fantastica, che ha saputo coinvolgere e divertire tanti bambini”

BOSISIO PARINI – Una giornata all’insegna della formazione, del gioco e della scoperta, pensata per avvicinare i più piccoli ai valori e alle attività della Protezione Civile. È stato un vero successo la Giornata del Piccolo Volontario 2.0, andata in scena domenica 13 settembre, presso il Precampel di Bosisio Parini, dove numerosi bambini e famiglie hanno partecipato alle diverse attività organizzate dai volontari.

L’iniziativa ha permesso ai più piccoli di conoscere più da vicino le attività dei volontari e, soprattutto, di imparare come comportarsi in caso di emergenza. Riconoscere i possibili pericoli, comprendere l’importanza della prevenzione, collaborare e mantenere il sangue freddo sono stati alcuni dei temi affrontati attraverso un percorso costruito alternando momenti formativi e attività pratiche.

A organizzare la giornata sono stati i gruppi comunali di Protezione Civile di Bosisio Parini, Valmadrera e Bulciago, insieme al gruppo di Protezione Civile della Croce Verde Bosisio. Una collaborazione che ha consentito di proporre ai partecipanti diverse simulazioni e dimostrazioni.

Tra le attività che hanno suscitato maggiore interesse c’è stata la tenda fumo, all’interno della quale è stato simulato un incendio. I bambini hanno potuto così sperimentare una situazione di scarsa visibilità e comprendere come sia importante mantenere la calma e orientarsi durante un’emergenza.

Spazio anche all’idrovora, utilizzata dai volontari per mostrare concretamente le modalità di intervento in caso di alluvione e il funzionamento delle operazioni di drenaggio delle acque dalle aree allagate.

A completare il programma è stata la presenza della squadra cinofila del gruppo sportivo Dog-zilla, protagonista di una simulazione di soccorso in acqua. Una dimostrazione dedicata al contributo che i cani possono offrire nelle attività di soccorso.

La giornata ha visto anche la partecipazione di diversi rappresentanti delle amministrazioni locali. Al Precampel sono intervenuti il sindaco di Bosisio Parini Paolo Gilardi, il sindaco di Bulciago Luca Cattaneo, il sindaco di Garbagnate Monastero Mauro Colombo, l’assessore del Comune di Valmadrera Martina Dell’Oro e la presidente del CCV di Sala al Barro Domizia Mornico.

Un segnale di attenzione verso un’iniziativa che mette insieme educazione civica, prevenzione e partecipazione, coinvolgendo direttamente i più giovani. Ai volontari impegnati nell’organizzazione è stato inoltre offerto il pranzo, come forma di riconoscimento per il lavoro svolto durante la manifestazione.

Soddisfatto Roberto Fumagalli, coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile di Bosisio Parini: “La Giornata del Piccolo Volontario l’anno scorso era stata una novità, quest’anno una grande conferma. Siamo molto soddisfatti del successo di questa iniziativa, che premia il lavoro di squadra del nostro gruppo e quello di tutto il territorio. Ringrazio tutte le famiglie che hanno partecipato, l’Amministrazione Comunale, oltre che tutti i gruppi di Protezione Civile presenti”.

Positivo anche il bilancio del sindaco Paolo Gilardi: “Una giornata fantastica, che ha saputo coinvolgere e divertire tanti bambini. Il merito va ai numerosi volontari presenti. Ringrazio sentitamente i gruppi di Protezione Civile partecipanti per il grande lavoro sinergico svolto. Un ringraziamento anche ai colleghi amministratori che hanno partecipato”.

La Giornata del Piccolo Volontario 2.0 si è conclusa così dopo aver portato al centro il rapporto tra giovani, prevenzione e volontariato. Un appuntamento pensato per i bambini, ma costruito attraverso la collaborazione tra diverse realtà del territorio.