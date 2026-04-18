Bulciago lancia il Progetto Giovani: attività, incontri e spazi per favorire socializzazione e protagonismo dei ragazzi

Dal 23 aprile al via skate, seguito da calisthenics e allenamento a corpo libero

Spazio alla creatività con l’aperitivo 3D tra progettazione e stampa guidata per ragazzi dai 14 anni

BULCIAGO – Uno spazio dedicato ai giovani, pensato per favorire incontro, socializzazione e partecipazione attiva. Nasce a Bulciago il “Progetto Giovani Bulciago”, iniziativa gratuita rivolta a ragazzi e ragazze dai 14 anni, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete di aggregazione e crescita sul territorio.

Il progetto è promosso dal Comune di Bulciago e dall’Impresa sociale Girasole, in collaborazione con Habitat NEXT e le associazioni VAJ e G.A.M.B., ed è gestito dagli operatori della Cooperativa sociale Sineresi.

Il calendario delle attività prende il via con due appuntamenti dedicati allo skate, in programma il 23 aprile e il 7 maggio dalle 17.30 alle 19.30 in piazza Aldo Moro, realizzati con VIBES SSD. Si prosegue con il calisthenics e il lavoro a corpo libero il 15 e 21 maggio, sempre dalle 17.30 alle 19.30, al parco del Palazzetto comunale in via Don Guanella, dove i partecipanti potranno anche strutturare una scheda di allenamento personalizzata.

Spazio anche alla creatività con l’”aperitivo 3D”, previsto il 14 e 19 maggio dalle 17.30 alle 19.30 alla scuola primaria di Bulciago in via Roma 10: insieme a un esperto sarà possibile ideare un progetto personale e realizzarlo con la stampa 3D. Per l’occasione è previsto un aperitivo e sarà possibile portare il proprio computer.

L’iniziativa mira a promuovere benessere e socializzazione tra i giovani, valorizzando le risorse del territorio. La partecipazione è gratuita per tutte le attività, mentre per l’aperitivo 3D è consigliata la prenotazione.

“Per la nostra Amministrazione l’attenzione ai giovani è e resta una priorità concreta – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Raffaella Puricelli –. Viviamo in una società in profondo cambiamento, che incide sulle abitudini e sul benessere dei ragazzi, anche in età sempre più giovane: dall’uso spesso eccessivo dei social alle nuove forme di isolamento, fino a fenomeni come il bullismo e altri comportamenti a rischio, situazioni rese ancora più evidenti dopo la pandemia. Per questo riteniamo fondamentale continuare a offrire occasioni semplici ma reali di incontro e crescita, in cui i giovani possano sentirsi parte della comunità e partecipare attivamente alla vita del territorio”.

“Questo progetto si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai giovani a Bulciago – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Nicola Corsaro –. L’obiettivo è dare continuità e rafforzare quanto già esiste sul territorio, come le esperienze di Util Estate, Util Primavera, Giovani Competenti Junior, anche grazie alla collaborazione con realtà attive come le associazioni locali e la biblioteca comunale, ampliando allo stesso tempo le opportunità per coinvolgere sempre più ragazzi. Crediamo sia importante investire su questa fascia d’età con proposte concrete e continuative, pur nella consapevolezza di quanto sia complesso raggiungerla e coinvolgerla”.

“Ringraziamo l’Impresa sociale Girasole e la Cooperativa Sineresi per aver condiviso con noi la progettazione di questa iniziativa, così come le associazioni VAJ e G.A.M.B. per il supporto e l’impegno nella promozione, riconoscendo e condividendo il valore e le finalità di questo progetto. Si tratta di un ulteriore passo importante in un percorso che proseguirà nel tempo con nuove proposte dedicate ai giovani”.

Per informazioni è disponibile il numero 393 145 2043.