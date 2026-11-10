Dolzago, Open Day alla nuova scuola dell’infanzia Vincenzo Bonacina

Le famiglie potranno visitare la nuova sede di via Montecuccoli e conoscere insegnanti e progetto educativo

Appuntamento sabato 14 novembre dalle 10 alle 12

DOLZAGO – Una nuova struttura, spazi pensati per i più piccoli e un progetto educativo da conoscere da vicino. La Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera “Vincenzo Bonacina” di Dolzago apre le porte alle famiglie in vista delle prossime iscrizioni. L’appuntamento con l’Open Day è fissato per sabato 14 novembre, dalle 10 alle 12, nella nuova sede di via Montecuccoli.

La mattinata sarà un’occasione per genitori e bambini di scoprire gli ambienti della scuola e conoscere l’offerta formativa. I genitori potranno visitare i locali, incontrare insegnanti ed educatrici e approfondire le proposte educative dedicate sia alla Sezione Primavera sia alla Scuola dell’Infanzia.

Non mancheranno attività pensate per coinvolgere direttamente i più piccoli: durante la visita, i bambini potranno partecipare a laboratori tematici, sperimentando attraverso il gioco e l’esplorazione alcune delle attività che caratterizzano la quotidianità scolastica.

L’iniziativa punta a offrire alle famiglie un primo contatto con la realtà educativa, permettendo loro di conoscere gli spazi, le persone e il percorso formativo proposto dalla struttura.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutte le famiglie interessate a conoscere la scuola in vista delle prossime iscrizioni. Un’occasione per scoprire da vicino la nuova sede della Vincenzo Bonacina e la sua proposta educativa per i bambini più piccoli.