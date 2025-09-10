Enduro. Cristian Spreafico vince ancora: è sua la quarta tappa del campionato regionale

Ancora un’ottima prova per il pilota di Colle Brianza capace di trionfare anche a Ravizzano Terme

Cristian Spreafico è in cima alla classifica a due tappe dalla conclusione del campionato regionale di enduro

COLLE BRIANZA – Ancora una vittoria per Cristian Spreafico al campionato lombardo enduro. Domenica scorsa, 7 settembre, il campione brianzolo, residente a Colle Brianza, è stato il più veloce di tutti alla quarta tappa del campionato regionale, categoria Veteran Due Tempi, che si è disputata a Rivazzano Terme in provincia di Pavia.

“Sono molto contento perché ho vinto tutte le prove speciali. Mi sono impegnato molto per vincere questa gara per portarmi avanti ancora di più in campionato e poter correre le ultime due prove in maniera più tranquilla. Non è stato facile perché il percorso di domenica era molto insidioso, pieno di tronchi”.

Una prova estrema che il talentuoso pilota, classe 1973, tesserato al Moto Club di Treviglio, ha saputo dominare in sella alla sua Husquarna 250, mettendo in mostra ancora una volta la stoffa con cui ha saputo conquistare per ben otto volte il campionato regionale lombardo, conquistando anche, nel 1997, il titolo di campione italiano di enduro.