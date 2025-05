Enduro. Cristian Spreafico vince un’altra tappa del campionato regionale

La vittoria è arrivata domenica a Prignano sul Secchia

Soddisfatto il pilota di Colle Brianza: “E’ stata una gara difficile e molto selettiva”

COLLE BRIANZA – Nuova vittoria per Cristian Spreafico al campionato lombardo enduro. Il campione brianzolo ha trionfato ieri, domenica, durante la tappa che si è tenuta a Prignano Sul Secchia, uno degli appuntamenti fuori regione inserito nel calendario di gare che attraversa diverse province lombarde.

“E’ stata una gara durissima e molto selettiva” confessa Spreafico, capace di staccare tutti gli altri concorrenti tagliando per primo il traguardo.

Una soddisfazione che si aggiunge a quelle già raccolte negli scorsi mesi per il pilota, classe 1973, tesserato al MotoClub di Treviglio, che in passato si è già distinto per aver vinto, otto volte, il campionato regionale lombardo, laurendosi anche campione italiano di enduro nel 1997.