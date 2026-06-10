Enduro. Matteo Spreafico è secondo alla gara di Vestone del campionato regionale

Ottima prova in terra bresciana per il giovane pilota di Colle Brianza

Matteo Spreafico ha gareggiato in sella alla sua Fantic 310 nella categoria Junior 450 del campionato regionale di enduro

COLLE BRIANZA – Ottimo secondo posto, domenica scorsa, 7 giugno, a Vestone in provincia di Brescia per Matteo Spreafico in gara con la sua Fantic 310 nella categoria Junior 450 del campionato regionale di enduro.

Il motociclista di Colle Brianza, tesserato per il Mc Bergamo Scuderia Presolana, ha disputato un’ottima gara tenendo testa al vincitore Gregorio Ponte lungo il percorso tracciato dal Motoclub Tre Laghi Due in cabina di regia per la parte logistica e organizzativa.

Un risultato non scontato visto i problemi registrati alla moto nelle scorse settimane con un motore tutto da testare e con cui ritrovare il consueto feeling.

“Siamo contenti del risultato che non era affatto scontato” le parole, piene di orgoglio, del papà Cristian Spreafico, campione di enduro. “Sono state due prove molto difficili e insidiose. Ringraziamo il moto club Presolana e tutti quelli che ci stanno aiutando in questo campionato”.