Enduro. Matteo Spreafico vince a Melegnano nella categoria junior 250 4T

La gara, inserita nel campionato regionale di enduro, si è svolta domenica 9 marzo

Il giovane sportivo brianzolo è tesserato al moto club Bergamo Scuderia Presolana Enduro

COLLE BRIANZA – Lo aveva promesso e ha centrato l’obiettivo. Matteo Spreafico ha vinto domenica scorsa, 9 marzo, la gara del campionato regionale di enduro nella categoria Junior 250 4 T.. La corsa, andata in scena a Melegnano, ha permesso al giovane pilota brianzolo di mettere in mostra tutto il suo talento e la sua stoffa conquistando, in sella alla sua Gasgas 250 quattro tempi, il gradino più alto del podio.

Una vittoria arrivata al termine di una gara difficile e insidiosa, condotta con grinta e determinazione. Una bella soddisfazione per lo sportivo tesserato al moto club Bergamo Scuderia Presolana Enduro che già nella precedente gara a Cremona era riuscito a conquistare il secondo posto.

“Vogliamo rivolgere un grande grazie agli sponsor che ci sostengono con costanza e attenzione” il commento, carico di orgoglio, di papà Cristian, a sua volta pluridecorato campione di enduro.