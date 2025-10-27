Enduro. Papà Cristian e il figlio Matteo Spreafico campioni regionali

La proclamazione è avvenuta ieri, domenica, a Misinto

Grande soddisfazione a casa Spreafico dove padre e figlio si sono laureati campioni regionali nelle rispettive categorie

COLLE BRIANZA – Padre e figlio sul gradino più alto del podio al campionato regionale di enduro. Grande soddisfazione a casa Spreafico dove papà Cristian e il figlio Matteo si sono laureati campioni regionali nelle rispettive categorie Veteran Due Tempi e under 23. La proclamazione è arrivata ieri, domenica, durante l’ultima gara del campionato, andata in scena a Misinto, in provincia di Monza Brianza.

“Una soddisfazione enorme. C’erano due prove speciali molto selettive, una in una cava enorme e l’altra in un pratone molto lungo” sottolinea papà Cristian, a cui è bastato il secondo posto di ieri per confermarsi alla testa della classifica e portare a casa il nono titolo di campione lombardo in carriera (riconoscimenti che vanno ad aggiungere al titolo di campione italiano conquistato nel 1997).

Nemmeno per i rivali di Matteo c’è stata gara visto che il giovanissimo campione brianzolo, già campione regionale, è stato il più veloce di tutti conquistando la medaglia d’oro che gli è valsa il titolo regionale.

Una doppia vittoria che ripaga dei tanti sacrifici e delle fatiche fatte e che la famiglia Spreafico vuole condividere con chi è sempre stato al loro fianco, condividendo non solo i successi, ma anche i giorni no.

“Vogliamo ringraziare molto i nostri club di appartenenza, il club Anbo per me e la Presolana enduro per Matteo. Un grande grazie va al nostro meccanico Daniele Beretta e allo zio Franco, sempre al nostro fianco. Infine, un doveroso ringraziamento va anche a tutte le persone che ci hanno aiutato durante l’intero campionato”.