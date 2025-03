Enduro. Papà Cristian e il figlio Matteo Spreafico sul podio al campionato regionale

Successo per i due piloti di Colle Brianza alla tappa cremonese del campionato regionale di enduro

Papà Cristian è arrivato primo, mentre il figlio Matteo si è classificato al secondo posto

COLLE BRIANZA – Padre e figlio sul podio, nelle rispettive categorie, alla tappa del campionato regionale di enduro andata in scena due domeniche fa a Cremona. Cristian Spreafico, 51 anni, di Colle Brianza, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria Veteran Due Tempi in sella alla sua Husquarna 250.

Un nuovo traguardo per il pilota tesserato al MotoClub di Treviglio, che in passato si è già distinto per aver vinto, otto volte, il campionato regionale lombardo, laurendosi anche nel 1997 campione italiano di enduro. “E’ stata una bella gara su un terreno molto fangoso in cui sono riuscito a esprimermi al meglio” il commento di Spreafico, soddisfatto anche per il bel risultato raccolto dal figlio Matteo, giunto secondo nella sua categoria in sella a una Gasgas 250 quattro tempi. Tesserato al moto club Bergamo Scuderia Presolana Enduro, Matteo ha avuto dei problemi alla frizione della moto che non gli hanno permesso di conquistare la medaglia d’oro.

Ora lo aspetta la prossima gara, il 9 marzo, a Melegnano in cui dovrà mostrare tutta la sua stoffa. Per papà Cristian invece il prossimo appuntamento è fissato tra due mesi a Modena.

“Voglio ringraziare tutti quelli che ci aiutano, in primis i familiari che rendono possibile coltivare questa passione. Un grande grazie va anche ai nostri moto club ” il commento, soddisfatto, di Spreafico.