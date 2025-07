Enduro. Terza gara e terza vittoria per Cristian Spreafico al campionato regionale

Il pilota di Colle Brianza è primo in classifica con ben 9 punti di distacco dal secondo

“Una gara difficile, contrassegnata dal maltempo e da un percorso pieno di pietre e fango”

COLLE BRIANZA – Terza gara e terza vittoria per Cristian Spreafico, il pilota brianzolo che sta dominando il campionato regionale enduro.

Domenica scorsa, 6 giugno, Spreafico, casa a Colle Brianza e tessera al Moto Club Anbo di Treviglio, ha trionfato in sella alla sua Husquarna 250 nella gara categoria Veteran Due Tempi che si è tenuta a Casanova di Rovegno in provincia di Genova, aumentando di ben nove punti il distacco in classifica dal diretto inseguitore.

Un successo, l’ennesimo, visto che dall’inizio del 2024 Spreafico non ha mai perso una gara, arrivato al termine di una competizione per niente facile, contrassegnata dal forte maltempo.

“E’ stata una gara massacrante per la pioggia battente e molto dura perché il percorso era pieno di pietre e fango. Sono riuscito a vincere e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto – racconta con la voce ancora carica di emozione -. Voglio ringraziare chi mi supporta, a partire dal moto club Anbo, da mio zio e mio figlio e il meccanico Daniele”.