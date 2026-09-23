Galbiate celebra San Pio, patrono della Protezione civile

Mercoledì 23 settembre appuntamento al Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro

La celebrazione unirà il momento religioso a quello istituzionale

GALBIATE – A Galbiate la Protezione civile si ritrova per celebrare il proprio patrono, San Pio da Pietrelcina, in una serata che unirà la ricorrenza religiosa al riconoscimento del lavoro svolto ogni giorno dai volontari sul territorio.

L’appuntamento, organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento del volontariato, è fissato per mercoledì 23 settembre al Centro polifunzionale di emergenza (Cpe) in località Sala al Barro. Il ritrovo è previsto alle 19.00, mentre alle 19.30 sarà celebrata la Santa Messa, animata dal Coro “Voci miste nel Tempo”, diretto dalla Maestra Mariagrazia Riva.

Al termine della celebrazione sono previsti il saluto delle autorità e l’inaugurazione del camper segreteria operativa, interessato da un intervento di restyling curato dagli studenti del corso di carrozzeria 2025/2026 della Fondazione Enaip.

La celebrazione del patrono concluderà inoltre la giornata annuale di apertura alla cittadinanza e alle istituzioni del territorio del Centro polifunzionale di emergenza.

Il momento sarà l’occasione per esprimere gratitudine ai volontari impegnati nel sistema provinciale di Protezione civile. La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann sottolinea il valore del loro contributo: “Nella ricorrenza del Santo Patrono della Protezione civile desidero esprimere la gratitudine della Provincia di Lecco a tutti i volontari che, con generosità, competenza e spirito di servizio, sono ogni giorno al fianco delle nostre comunità. I volontari sono una risorsa fondamentale e insostituibile nel complesso sistema provinciale di Protezione civile; la loro presenza rappresenta un esempio concreto di solidarietà e di impegno a tutela del territorio e dei cittadini”.

Sull’importanza della collaborazione tra le diverse componenti del sistema interviene il consigliere delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini. “Questa celebrazione raccoglie in un unico momento solenne la coesione e la sinergia che si sviluppano durante l’operato quotidiano del sistema di Protezione civile provinciale. Ci consente, inoltre, di riflettere insieme, come sistema provinciale, sull’importanza del lavorare in squadra per il raggiungimento degli obiettivi comuni a istituzioni e volontariato. Un sentito e doveroso ringraziamento ai volontari, che costantemente vigilano sul nostro territorio e sulla nostra comunità”.

La serata avrà anche un ulteriore significato per il Comitato di coordinamento del volontariato, che celebra quest’anno il decennale della propria costituzione. La presidente Domizia Mornico evidenzia il valore della ricorrenza: “Celebrare insieme la ricorrenza del Santo Patrono della Protezione civile è un momento solenne di ringraziamento ai volontari, per lo spirito di dedizione che li spinge a continuare nel lavoro di aiuto agli altri. Quest’anno si aggiunge un anniversario importante: il decennale di costituzione del Comitato di coordinamento. Vogliamo, inoltre, sempre ricordare coloro che ci hanno lasciato, ma sono sempre vivi nel nostro ricordo”.