Galbiate. La musica coinvolge gli ospiti di Villa Serena nella Giornata mondiale dell’Alzheimer

L’iniziativa è stata voluta dalla direttrice Sonia Salvi insieme all’équipe della RSA, partendo dalla convinzione che la musica possa suscitare emozioni e arrivare anche là dove, a volte, le parole non riescono più a farlo.

A raccogliere l’invito è stata Stoppani In Musica, associazione attiva da quasi trent’anni sul territorio di Lecco e provincia e impegnata anche nel sociale. Il gruppo ha scelto proprio il concerto di Villa Serena per aprire il nuovo anno di attività musicale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla preparazione del pomeriggio, dall’affiancamento agli ospiti alla scelta del programma. Alla vigilia non mancavano gli interrogativi sui suoni e sui ritmi più adatti e, soprattutto, sulla possibile reazione del pubblico. La risposta è arrivata fin dal primo medley di Stevie Wonder: gli ospiti hanno partecipato con entusiasmo, tenendo il tempo con braccia e gambe, ballando e sorridendo.

Il coinvolgimento è proseguito per tutto il concerto, fino al bis e ai saluti finali. Proprio la vivacità mostrata dal pubblico ha lasciato anche un’idea per un prossimo appuntamento: sperimentare il rock con gli ospiti dei nuclei Alzheimer.

La giornata è stata anche un’occasione per raccontare all’esterno una realtà complessa, nella quale alle difficoltà quotidiane si accompagnano umanità, ricchezza di sentimenti e spontaneità. Per la direttrice e l’équipe, conoscere più da vicino la vita delle RSA può contribuire a riscoprire il valore della relazione umana, soprattutto in una società percepita come sempre più orientata all’individualismo.

Il pomeriggio si è chiuso con un ringraziamento rivolto a chi ogni giorno si dedica alle persone più fragili, mettendo in campo passione, professionalità e attenzione. Ed è nelle emozioni vissute insieme che “Il ritmo della memoria” ha trovato il suo significato: un ritmo che continua a vivere anche quando i ricordi diventano più difficili da raggiungere.