Galbiate. La musica coinvolge gli ospiti di Villa Serena nella Giornata mondiale dell’Alzheimer

Stoppani In Musica ha aperto il nuovo anno di attività con un concerto dedicato agli ospiti e ai caregiver dei tre nuclei Alzheimer
Dal primo medley di Stevie Wonder il pubblico si è lasciato coinvolgere tenendo il tempo, ballando e sorridendo
GALBIATE – Un pomeriggio di musica dal vivo dedicato agli ospiti dei tre nuclei Alzheimer della RSA Villa Serena di Galbiate. In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, domenica 20 settembre la struttura ha ospitato il concerto “Il ritmo della memoria” dell’Associazione Stoppani In Musica, un appuntamento pensato per coinvolgere anche i caregiver e offrire un momento di benessere e condivisione.
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