Galbiate Riparte sceglie Guido Pirovano: sarà il candidato sindaco

La presentazione sabato 21 novembre alle 17 all’Auditorium Cesare Golfari

Il gruppo avvia un percorso di ascolto per costruire il programma elettorale insieme ai cittadini

GALBIATE – Galbiate Riparte si prepara alle prossime elezioni amministrative e ufficializza la candidatura di Guido Pirovano alla carica di sindaco. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, alle 17, all’Auditorium Cesare Golfari di Galbiate, dove il gruppo presenterà il proprio candidato e inaugurerà contestualmente la nuova sede in via Lecco 2.

La presentazione segna l’avvio ufficiale del percorso del gruppo in vista delle elezioni comunali, in programma nella primavera del 2027. Una nuova fase che arriva dopo cinque anni di attività in Consiglio comunale, durante i quali Galbiate Riparte ha operato come gruppo di opposizione.

L’obiettivo dichiarato è costruire un progetto politico-amministrativo attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Il gruppo annuncia infatti una serie di iniziative dedicate all’ascolto e al confronto con i residenti, con l’intento di raccogliere esigenze, proposte e aspettative da tradurre nel programma elettorale.

“Il programma politico-amministrativo sarà anche frutto dell’apporto dei cittadini e terrà conto dei loro bisogni e delle loro aspirazioni”, spiega il gruppo, che intende mettere a disposizione della comunità le competenze e l’impegno maturati dai propri componenti nel corso del mandato consiliare.

Accanto all’esperienza di chi ha già preso parte all’attività amministrativa, Galbiate Riparte punta anche sull’entusiasmo e sulle professionalità delle persone che si sono avvicinate al gruppo nell’ultimo periodo. L’ambizione è proporre ai cittadini una nuova visione per il futuro del paese, partendo proprio dal confronto con il territorio.

L’incontro del 21 novembre rappresenterà dunque il primo momento pubblico di questo nuovo percorso, tra la presentazione del candidato sindaco e l’apertura della sede che diventerà un punto di riferimento per le attività del gruppo.