Gli Alpini festeggiano la Protezione Civile, le celebrazioni a Sala al Barro

In mattinata la festa annuale della Protezione Civile “Merlini” a Sala al Barro

La cerimonia con sindaci e prefetto. Consegnato il premio dell’Alpino dell’anno

GALBIATE – Domenica di festa per le Penne Nere lecchesi: in mattinata si sono svolte le celebrazioni annuali per celebrare la Protezione Civile insieme ai volontari e alle autorità locali.

La pioggia della mattinata ha accompagnato la cerimonia alla sede operativa dell’unità “A. Merlini” di Lecco dislocata a Sala al Barro dove sono collocati mezzi di soccorso, container e spazi del gruppo di Protezione Civile.

Una cerimonia che è iniziata con l’omaggio al vessillo degli Alpini di Lecco e seguita dall’alzabandiera e dall’inno d’Italia intonato dal Coro Ana dell’Adda di Olginate e di Calolzio. Il vicario episcopale mons. Maurizio Rolla ha officiato la messa nell’hangar magazzino dove si sono stretti volontari e rappresentanti istituzionali: tra i presenti i sindaci e amministratori comunali, il prefetto Castrese De Rosa, il presidente provinciale Marco Magni degli Alpini di Lecco, i comandanti Mauro Bolis e Monica Porta della Polizia Locale di Galbiate e Lecco.

Il prefetto e il presidente Magni sono intervenuti al termine della cerimonia religiosa aprendo la consegna dei riconoscimenti ai volontari. Durante la mattinata è stato conferito il premio “Alpino dell’Anno” intitolato a Raffaele Ripamonti: il riconoscimento è stato assegnato ad Edoardo Balbiani, già capigruppo degli alpini di Casargo. E’ stato inoltre donato un nuovo mezzo da Sergio Longoni di Sport Speciali alla Protezione Civile.

“In questi anni sono state eseguite numerose attività sul territorio, in supporto alla cittadinanza e dei Comuni – ci spiega Mauro Farina, vice presidente vicario di Ana Lecco e coordinatore di Protezione Civile – Soprattutto l’emergenza Covid ci ha visto in campo con diversi interventi e ancora oggi ci vede impegnati, insieme ad alte associazioni, nei centri di vaccinazione. Questo momento di festa è un modo per ringraziare e dare il giusto riconoscimento ai volontari per il loro impegno”.

La sezione di Ana Lecco conta quasi 6 mila iscritti, di cui 4 mila alpini e 1800 ‘amici degli alpini’ e sono 400 i volontari di Protezione Civile, sono suddivisi in squadre per ogni gruppo (71 in tutto) e al momento sono attive circa una ventina di convenzioni con i Comuni del territorio.