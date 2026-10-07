Il Girasole di Dolzago in visita ad Arcumeggia: una giornata tra arte e storia

I ragazzi e i volontari dell’associazione di Dolzago hanno visitato il borgo degli affreschi e la storica dimora di Casalzuigno

Il presidente e il vicepresidente hanno ringraziato volontari, collaboratori e sostenitori per il contributo alle attività dell’associazione

DOLZAGO – Una giornata nel segno dell’arte, della cultura e della condivisione per Il Girasole odv ETS – Amici dei disabili di Dolzago. L’associazione di volontariato, nata nel 2002 con l’obiettivo di promuovere il tempo libero e l’inserimento sociale delle persone con disabilità, ha organizzato la sua terza uscita del 2026 nella provincia di Varese, facendo tappa a Casalzuigno dopo le precedenti visite a Gallarate, Fagnano Olona e al Parco degli Aironi di Gerenzano.

Domenica 4 ottobre, ragazzi e volontari sono partiti dal Lecchese in pullman. Una volta arrivati, il gruppo è stato trasferito su alcuni pullmini messi a disposizione dal Comune e dalla parrocchia, necessari per affrontare la stretta strada di montagna che conduce ai 567 metri di altitudine di Arcumeggia e che non consente il passaggio dei grandi torpedoni.

Grazie alla collaborazione degli amici della Pro Loco locale, Serena e Roberto, gli oltre 50 partecipanti sono stati divisi in due gruppi per visitare il borgo e conoscerne la storia. Tra le viuzze in pietra e gli antichi cortili, il gruppo ha potuto ammirare gli affreschi che, a partire dal 1956, hanno trasformato Arcumeggia in un luogo particolare nel panorama artistico della zona.

Le spiegazioni delle guide hanno accompagnato la visita attraverso diverse tappe, offrendo anche la possibilità di confrontare le immagini attuali con alcune fotografie d’epoca. Un confronto che ha permesso di cogliere i cambiamenti intervenuti nel tempo e persino alcune modifiche apportate dagli stessi artisti alle proprie opere. Tra gli esempi raccontati durante la visita, quello di Usellini, che con alcuni interventi successivi modificò l’epoca storica rappresentata nel proprio dipinto.

Gli affreschi raccontano temi diversi: dalla religione alla vita quotidiana del paese, fino alle vicende degli abitanti costretti a partire alla ricerca di fortuna altrove. Tra le opere citate anche la Maternità di Saetti, l’Attesa di Ferrazzi, il caprone diventato simbolo della frazione e il Giro d’Italia realizzato da Sassu. Numerosi gli artisti che hanno lasciato la propria firma sulle pareti del borgo, tra cui Usellini, Brindisi, Parietti, Tognolo e Frattini.

Terminata la visita ad Arcumeggia, il gruppo si è ritrovato nella sede della Pro Loco di Casalzuigno per il pranzo preparato dagli chef dell’associazione. In tavola un primo, un secondo, il contorno e, per concludere, strudel e torta.

L’ultima tappa della giornata è stata Villa Della Porta Bozzolo, storica dimora che conserva testimonianze comprese tra il Cinquecento e il Settecento. La visita ha permesso ai partecipanti di attraversare le numerose stanze della villa, tra letti a baldacchino, scrittoi, una ricca biblioteca, il salone da ballo, orologi, l’antica cucina e le cantine.

A completare il percorso, gli affreschi e le pitture presenti anche sulle porte e sulle persiane, oltre ai giardini con rose, limoni, statue e scalinate con balaustre. Il complesso è stato oggetto di un intervento di restauro da parte del FAI, che se ne occupa dal 1989.

Una giornata autunnale accompagnata dal sole ha fatto da cornice all’uscita, permettendo al gruppo di apprezzare il paesaggio varesino e i luoghi visitati. Al termine, la soddisfazione dei ragazzi e degli accompagnatori ha accompagnato il rientro nel Lecchese.

Il presidente e il vicepresidente de Il Girasole hanno quindi voluto ringraziare volontari, collaboratori e sostenitori che rendono possibili queste iniziative all’insegna della solidarietà e dell’amicizia. E proprio il sorriso dei partecipanti, sottolinea l’associazione, rappresenta l’espressione più immediata della gioia dello stare insieme.