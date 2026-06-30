Minienduro. Ariele Valsecchi domina la prova di Vestone ed è primo al campionato regionale

Grandissima prova domenica scorsa per il giovanissimo pilota di Ello, in forza alle Fiamme Oro

Ariele Valsecchi ha vinto la settima tappa del campionato regionale di minienduro

ELLO – Ottima prestazione domenica scorsa, 27 giugno, a Vestone per Ariele Valsecchi, il giovanissimo pilota di Ello, ora alla guida del campionato regionale lombardo di enduro.

Classe 2017, in forze alle Fiamme Oro, Ariele ha dominato, in sella alla sua GagGas65, la tappa tracciata e allestita con cura dal Motoclub Tre Laghi Due, mettendo in mostra tutto il proprio talento e le proprie capacità.

Durante le prime quattro prove ha maturato un vantaggio così netto sui diretti inseguitori da riuscire a chiudere al primo posto la gara nonostante le cadute registrate nelle ultime due prove speciali.

Con questa strepitosa vittoria, conseguita alla settima tappa del campionato regionale, lo sportivo brianzolo ha staccato Raphael Gaspare Baj, con cui fino a domenica condivideva, da ex aequo, il primo posto in classifica della categoria debuttanti.

Un grande risultato che ripaga dell’impegno profuso e dei tanti sforzi compiuti ogni giorno anche dai suoi familiari e dai suoi sostenitori.