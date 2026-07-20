Minienduro. Ariele Valsecchi secondo a Vigolzone: continua il testa a testa con Baj nella classifica generale

La prova è andata in scena ieri, domenica, in provincia di Piacenza
Ariele Valsecchi è primo ex aequo con Baj nel campionato debuttanti
ELLO – Secondo posto per Ariele Valsecchi ieri, domenica 19 luglio, alla prova del campionato regionale mini enduro andata in scena a Vigolzone, in provincia di Piacenza. Anche questa gara era valida per il trofeo Mario Ferrero.
Il giovanissimo talento di Ello, classe 2017, in forze alle Fiamme Oro, ha disputato una buona prestazione in sella alla sua Gasgas 65, soffrendo un po’, soprattutto nelle prove speciali, la diversa conformazione del terreno lungo il circuito tracciato dal Moto Club Ponte dell’Olio in località Mulino di Spettine.
Grinta e determinazione non sono bastate per avere la meglio del suo competitor Raphael Gaspare Baj, giunto al primo posto. Con lui continua il testa a testa nella classifica del campionato debuttanti che li vede entrambi al primo posto ex aequo.
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