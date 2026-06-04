MiniEnduro: Ariele Valsecchi sul podio alla seconda gara di Campionato a Capo di Ponte

Il giovanissimo pilota di Ello, classe 2017, è sempre in corsa per il titolo nazionale

Gara difficile quella di domenica scorsa, 31 maggio, su un terreno misto e insidioso

ELLO – Sempre sul podio e sempre in gara per il titolo di campione italiano. Dopo l’ottimo esordio in campionato a Oliveto Citra a inizio maggio, Ariele Valsecchi, il giovanissimo pilota delle Fiamme Oro, classe 2017, ha conquistato un ottimo secondo e terzo posto in sella alla sua Gasgas 65 nella categoria Debuttanti 65 nella due giorni di gara disputate sabato 30 e domenica 31 maggio a Capo Di Ponte a Brescia nell’ambito della seconda prova del Campionato Italiano MiniEnduro.

Una gara difficile e insidiosa, quella organizzata dal Moto Club Sebino Camuno, svolta lungo un percorso tecnicamente complesso data l’alternanza di sassi e sabbia e scenograficamente di grande impatto con le incisioni rupestri dichiarate Patrimonio Unesco nel 1979.

“Ariele è caduto diverse volte e questo ha compromesso il risultato finale con la vittoria andata al toscano Niccolò Tellini” commenta Cristian Spreafico, il campione di enduro di Colle Brianza tra i primi fans di Ariele insieme al papà Alberto e al fratello maggiore Leonardo. “Grazie al secondo e al terzo posti conquistati siamo ancora in corsa per il titolo nazionale: siamo contenti e fiduciosi per il futuro”.

La concentrazione è tutta rivolta verso la prossima gara del campionato in programma il 29 e 30 agosto a Arsiè in provincia di Belluno.