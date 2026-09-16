Minienduro. Ariele Valsecchi vince a Fornovo di Taro e si conferma alla guida del campionato regionale

La strepitosa vittoria è arrivata domenica scorsa sul circuito di Fornovo di Taro
Ariele Valsecchi, classe 2017, di Ello è in testa al campionato regionale di minienduro, categoria debuttanti
ELLO – Strepitosa vittoria domenica 13 settembre, per Ariele Valsecchi, il giovanissimo pilota di Ello in gara a Fornovo Val di Taro, in provincia di Parma, nell’ambito del campionato regionale Lombardia di minienduro. Classe 2017, il talentuoso pilota in forza alle Fiamme Oro ha dominato la settima tappa del Trofeo “Mario Ferrero”, vincendo cinque delle sei prove previste lungo il circuito allestito dal Moto Club Fornovo.
Un risultato che ha messo in risalto, ancora di più, la bravura di Ariele, capace di mantenere lucidità e sangue freddo, tenendo a distanza il suo diretto inseguitore, Raphael Gaspare Baj, giunto secondo al traguardo.
Con la vittoria di domenica, Valsecchi si conferma alla guida della classifica quando mancano ormai solo due appuntamenti per la fine della stagione.
“Siamo davvero contenti e orgogliosi di lui. E’ cresciuto moltissimo gara dopo gara, diventando sempre più veloce” commenta soddisfatto Cristian Spreafico, campione di enduro di Colle Brianza tra i primi fans di Ariele insieme a mamma Odette, papà Alberto, il fratello Leonardo e il nonno Marco, fedele accompagnatore agli allenamenti.
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