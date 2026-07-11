Molteno si tinge di rosa: arriva per la prima volta il Pink Nic di Agatha in Cammino

Il 24 luglio il Parco di Villa Rosa si trasformerà in un grande picnic in rosa con musica, intrattenimento e iniziative dedicate alle famiglie

La serata, promossa da Agatha in Cammino ODV, sostiene le donne che affrontano un percorso oncologico. Iscrizioni aperte fino al 21 luglio

MOLTENO – Una serata all’insegna del rosa, della musica e della solidarietà. Venerdì 24 luglio, alle 20, il Parco di Villa Rosa di Molteno ospiterà per la prima volta il Pink Nic, l’evento organizzato da Agatha in Cammino ODV, giunto alla sua quarta edizione e aperto a donne, uomini e bambini. L’iniziativa unirà divertimento e convivialità con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione a favore delle donne che affrontano un percorso oncologico.

Per l’occasione il parco si trasformerà in un grande picnic all’aperto con teli sull’erba, balle di fieno, luci soffuse e musica dal vivo. Il filo conduttore della serata sarà il rosa, colore simbolo di Agatha in Cammino: ai partecipanti sarà richiesto di indossare almeno un capo d’abbigliamento o un accessorio di questa tonalità, contribuendo a creare il colpo d’occhio che caratterizzerà l’evento.

L’intrattenimento musicale sarà affidato a I Lucernari, mentre la serata proseguirà con il Pink Glamour Show, presentato da Giustino Comi, durante il quale una speciale giuria premierà i cinque look rosa più glamour.

Ogni partecipante riceverà una Pink Nic Bag con il menù scelto al momento della prenotazione – classico, vegetariano o bambini – preparato da PitMassive BBQ. Durante la serata sarà attivo anche il servizio bar, curato dal Birrificio RailRoad di Seregno, e sarà possibile acquistare anche panini con pulled pork.

Più che un semplice picnic, il Pink Nic nasce per sostenere concretamente le attività di Agatha in Cammino ODV, associazione che accompagna le donne che affrontano un percorso oncologico, promuovendo prevenzione, sostegno e ricerca. L’evento è patrocinato da Europa Donna Italia e dai Comuni di Molteno, Oggiono, Dolzago ed Ello.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro le 23.59 di martedì 21 luglio, compilando l’apposito form. In caso di maltempo, il Pink Nic sarà rinviato a venerdì 31 luglio.