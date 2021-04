Molteno, un laboratorio di pasticceria per bimbi con chef Mozzanica

“Biscottiamo con Chef Luca” dedicato ai bimbi per la Festa della Mamma

Organizzato dal Comune di Molteno, on line venerdì 7 maggio

MOLTENO – In occasione della “Festa della Mamma” l’Amministrazione Comunale di Molteno offre l’evento online “Biscottiamo con Chef Luca”, piccolo laboratorio di pasticceria per bambini, a cura di Luca Mozzanica, Executive Chef in un apprezzato resort sulle rive del Lario.

L’incontro online si terrà venerdì 7 maggio 2021, ore 18.00, su piattaforma Google Meet: per partecipare è necessaria la prenotazione, specificando i nomi sia degli adulti che dei bambini partecipanti, ai contatti della Biblioteca

biblioteca@comune.molteno.lc.it

031-3573825 (MAR e SAB 14.00 – 18.00, MER 08.00 – 12.00)

Agli iscritti verrà inviato il link per partecipare all’incontro e la lista degli ingredienti necessari.