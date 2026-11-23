Sabato 28 novembre sarà possibile visitare lo spazio solidale ospitato da Ponteggi BDM e conoscere le volontarie

In esposizione abiti da sposa e da cerimonia disponibili attraverso un’erogazione liberale fiscalmente deducibile

NIBIONNO – Abiti da sposa e da cerimonia che trovano una nuova vita e diventano parte di un progetto di solidarietà femminile. Sabato 28 novembre torna l’apertura straordinaria dell’Atelier Sposa Circolare, nato nell’ambito del progetto Le Donne per le Donne e promosso da Fondazione Anfora ETS. Un pomeriggio aperto al pubblico per conoscere l’iniziativa, incontrare le volontarie e scoprire gli abiti disponibili.

L’atelier si trova negli spazi messi a disposizione dall’azienda Ponteggi BDM, che ospita il progetto dallo scorso ottobre. L’iniziativa unisce solidarietà ed economia circolare attraverso la raccolta e la valorizzazione di abiti da sposa e da cerimonia, destinati a trovare nuove proprietarie e, allo stesso tempo, a contribuire al sostegno di percorsi di accoglienza, autonomia e inclusione rivolti a donne che vivono situazioni di fragilità.

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare gli ambienti dell’atelier, conoscere da vicino il lavoro delle volontarie e visionare gli abiti disponibili per diverse occasioni. Chi desidera sceglierne uno potrà farlo attraverso un’erogazione liberale fiscalmente deducibile, contribuendo così alle finalità solidali del progetto.

L’apertura straordinaria è in programma sabato 28 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, nella sede di Ponteggi BDM, in via Molino Nuovo 5 a Nibionno. La visita è libera e aperta a tutte le persone interessate.

Per ricevere informazioni è possibile contattare le volontarie tramite WhatsApp al 347 3014591, preferibilmente nelle ore serali, oppure scrivere all’indirizzo amici.volontari@fondazioneanfora.org.

Il progetto è presente anche su Instagram, attraverso il profilo @ateliersposacircolare. Per approfondire le attività della Fondazione è disponibile il sito www.fondazioneanfora.org.