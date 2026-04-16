Oggiono, all’IPA Alta Brianza il ciclista Chiappucci presenta l libro “I luoghi del Diablo”

Lunedì 13 aprile al Velo Club l’evento con la partecipazione di autorità, soci e cittadini del territorio

Durante l’incontro un dialogo sugli aspetti sportivi e professionali del campione, seguito da un momento conviviale a Lecco

OGGIONO – Un evento dedicato allo sport e al racconto di una carriera ciclistica quello nel pomeriggio di lunedì 13 aprile dall’Associazione Internazionale di Polizia I.P.A. Alta Brianza, nella sede del Velo Club di Oggiono, con il patrocinio del Comune.

Ospite d’onore è stato l’ex campione di ciclismo Claudio Chiappucci, protagonista dell’incontro in occasione della presentazione del suo libro autobiografico “I luoghi del Diablo”. Nel corso della serata si è sviluppato un lungo colloquio che ha toccato sia gli aspetti sportivi sia quelli professionali della sua carriera.

All’iniziativa hanno preso parte numerose autorità del territorio: il prefetto di Lecco Paolo Ponta, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, la sindaca di Oggiono Chiara Narciso, la sindaca di Ello Elena Pirovano e l’assessore del Comune di Bosisio Parini Gabriele Beccalli. Presenti anche il presidente del Comitato locale I.P.A. di Crema Vincenzo Perotti, soci dell’I.P.A. Alta Brianza e del Velo Club Oggiono, oltre a cittadini.

L’incontro si è svolto presso la sede del Velo Club, presieduto dal presidente Daniele Fumagalli. La serata si è quindi conclusa con un momento conviviale al ristorante Porticciolo di Lecco, alla presenza dell’esecutivo I.P.A. Alta Brianza e dello stesso Chiappucci.