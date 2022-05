OGGIONO – La Provincia ha emanato un’ordinanza di chiusura notturna al transito della Santa nel comune di Oggiono dal PK 5+419 circa (rotatoria con Via Lazzaretto) al PK 6+132 circa (rotatoria con Via Kenneky-SP49 dir1), per consentire l’esecuzione di interventi di asfaltatura di brevi tratti del piano viabile.

La chiusura insisterà dalle ore 21.00 di mercoledì 1 giugno alle ore 6.00 di giovedì 2 giugno e comunque fino al termine delle lavorazioni.