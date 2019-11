Oggiono. In municipio la mostra: “Il silenzio assordante della violenza”

Una mostra fotografica per riflettere sul tema della violenza contro le donne

Iniziativa di Samarphotographers patrocinata dal Comune di Oggiono

OGGIONO – E’ stata inaugurata nel pomeriggio di giovedì la mostra fotografica ospitata al municipio di Oggiono “Il silenzio assordante della violenza”: si tratta del progetto di Samarphotographers patrocinata dal Comune di Oggiono nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza di genere

La mostra resterà allestita dal 7 al 30 novembre, Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 17, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle12.30

Il progetto fotografico, spiegato dagli autori:

“Le atmosfere rarefatte, gli spazi vuoti, le ombre, gli sguardi assenti e a volte pieni di determinazione sono i tasselli di un lavoro che tenta di scoprire la dignità fortissima di donne, e forse di tutte le donne. Il lavoro che abbiamo realizzato ci ha permesso di metterci in discussione e confrontarci da un punto di vista fotografico e umano, dandoci anche la possibilità di comprendere il peso di una simile esperienza che cercheremo con ogni mezzo di divulgare e far conoscere a scopo di sensibilizzare chiunque osservi e partecipi”.

“La motivazione di ciascuno di noi nella scelta della realtà da raccontare è stata molto forte sin dall’inizio dal nostro incontro come fotografi e successivamente da un legame di amicizia. Attraverso percorsi personali e diversi, tutti e 5 abbiamo sviluppato un forte interesse per la questione di genere. Ci siamo trovati insieme nella ferma volontà di entrare in contatto con una realtà molto complicata, sia dal punto di vista emotivo che da quello fotografico”.

“In silenzio colmo di emotività , la luce , le espressioni delle donne che ci hanno regalato i loro sguardi e le loro emozioni, racchiudevano una potenza e una vita che proprio in quell’apparente immobilismo emergeva nella sua più forte espressione”.