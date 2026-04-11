Oggiono, incontro pubblico su fine vita e biotestamento con l’associazione Luca Coscioni

Mercoledì 15 aprile in Sala Consiliare una serata informativa con medici e legali sui diritti previsti dalla legge 219/2017

Iniziativa della Cellula Coscioni Lecco aperta alla cittadinanza per fare chiarezza sulle Disposizioni Anticipate di trattamento

OGGIONO – Un incontro pubblico per informare e fare chiarezza su un tema ancora poco conosciuto. Mercoledì 15 aprile, alle ore 21, la Sala Consiliare del Comune di Oggiono, in piazza Garibaldi 14, ospiterà una serata dedicata alle Disposizioni Anticipate di Trattamento(DAT), il cosiddetto biotestamento.

L’iniziativa è promossa dalla Cellula Coscioni Lecco con il patrocinio del Comune ed è aperta a tutta la cittadinanza. Obiettivo dell’incontro è rispondere a domande concrete: cosa sono le DAT, come si redigono e dove si depositano.

La legge 219 del 2017 riconosce infatti a ogni persona maggiorenne la possibilità di esprimere in anticipo le proprie volontà in materia di cure e trattamenti sanitari, nel caso in cui in futuro non sia più in grado di farlo. Nonostante questo, come evidenziato dalle indagini della Cellula Coscioni, sia a livello nazionale sia nel territorio lecchese questa opportunità resta ancora poco utilizzata, soprattutto a causa di una scarsa informazione.

Alla serata interverranno Sergio De Muro e Simone Galimberti, coordinatori della Cellula Coscioni Lecco, Virgilio Meschi, medico e presidente della Cellula, e Massimo Rossi, avvocato cassazionista e difensore di Marco Cappato nei processi relativi ai casi di DJ Fabo e Davide Trentini. L’introduzione sarà affidata alla sindaca di Oggiono, Chiara Narciso.

L’incontro si inserisce nella mobilitazione nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, impegnata in questo periodo in oltre cento piazze italiane per la difesa dei diritti nel fine vita, mentre il Parlamento è chiamato a esprimersi su una proposta di legge governativa sul tema.

Nel Lecchese sono previsti anche quattro gazebo informativi: sabato 11 aprile a Lecco in piazza Garibaldi dalle 15 alle 18, domenica 12 aprile a Valmadrera in via Manzoni dalle 9 alle 12.30, sabato 18 aprile a Lecco in piazza XX Settembre dalle 9 alle 12.30 e domenica 19 aprile a Merate in piazza Prinetti dalle 9 alle 12.30.