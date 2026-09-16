Oggiono, premiati i vincitori di “Centra il bersaglio per la ricerca”

L’intero incasso della manifestazione è stato devoluto alla Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Daniela Fenaroli è la campionessa assoluta della manifestazione

OGGIONO – È stata una serata all’insegna della partecipazione e della solidarietà quella che si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Oggiono, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione della seconda edizione di “Centra il bersaglio per la ricerca”, gara di tiro sportivo multidisciplinare organizzata con una finalità benefica.

La competizione si era svolta lo scorso 6 settembre, nell’ambito della Festa dello Sport cittadina, coinvolgendo i partecipanti su più linee di tiro con pistola e carabina ad aria compressa (softair). L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Oggiono insieme al Gruppo di Volontariato dell’ANC di Oggiono OdV, in partnership con Telethon e con il patrocinio del Comune di Oggiono.

Al centro della manifestazione c’è stata la solidarietà: l’intero incasso raccolto durante la gara è stato devoluto alla Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Un contributo che, secondo gli organizzatori, testimonia la generosità della comunità e la vicinanza alle persone più fragili e alle loro famiglie.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Oggiono Chiara Narciso, il consigliere allo Sport Marcello Muscariello, il presidente della delegazione provinciale di Lecco di Telethon, Ufficiale della Repubblica Renato Milani, e il presidente della sezione ANC di Oggiono, maresciallo Gaetano Lodato.

Nel corso della serata, Lodato ha rivolto un ringraziamento ai partecipanti, sottolineando il duplice valore della loro presenza: da un lato la partecipazione alla competizione con spirito agonistico e sportivo, dall’altro il contributo alla raccolta destinata a Telethon.

Il presidente dell’ANC ha inoltre evidenziato quello che ha definito il carattere “pionieristico ed eccezionale” della manifestazione, indicata negli annali dell’associazione come “unico nel suo genere in Italia” per l’abbinamento tra una gara sportiva di tiro con armi ad aria compressa e una causa benefica. Lodato ha inoltre sottolineato la partecipazione di persone di diverse età, dai giovanissimi ai tiratori meno giovani, come dimostrazione del carattere intergenerazionale dello sport.

Al termine della competizione sono stati assegnati i riconoscimenti nelle diverse discipline. Nella pistola a 10 metri femminile il primo posto è andato a Carol Martino, mentre nella carabina a 20 metri femminile ha vinto Daniela Fenaroli. Tra gli uomini, primo classificato nella pistola a 10 metri Niccolò Riva, mentre nella carabina a 20 metri si è imposto Fabio Mauri. Nel tiro dinamico misto il primo posto è stato conquistato da Moris Marelli.

Il titolo di campione assoluto, assegnato sulla base del miglior punteggio ottenuto nelle diverse discipline, è andato a Daniela Fenaroli.

Nel suo intervento conclusivo, il maresciallo Gaetano Lodato ha espresso gratitudine all’Amministrazione Comunale di Oggiono e al presidente di Telethon per il supporto garantito all’iniziativa. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Gruppo di Volontariato dell’ANC di Oggiono OdV, impegnato nella logistica, nell’allestimento e nella gestione del campo di gara, e al Maglificio Rossella di Oggiono, per il sostegno logistico e infrastrutturale.

Giunta alla seconda edizione, “Centra il bersaglio per la ricerca” punta così a consolidare la collaborazione tra associazioni d’arma e di volontariato, realtà imprenditoriali del territorio, enti benefici e istituzioni locali, unendo la dimensione sportiva a quella della solidarietà.