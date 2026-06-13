Oggiono. SPI CGIL e Associazione Nazionale Carabinieri insieme contro le truffe agli anziani

L’iniziativa ha coinvolto la segretaria provinciale Pinuccia Cogliardi e i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Illustrate le principali tecniche di raggiro, dalle truffe porta a porta ai più recenti money scam

OGGIONO – Fare prevenzione, fornire strumenti concreti ai cittadini e contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Con questo obiettivo lo SPI CGIL di Oggiono ha promosso un incontro informativo dedicato alla sicurezza delle persone più anziane e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’iniziativa è stata organizzata dal responsabile territoriale Ernesto Messere e dal collaboratore Alessandro Faina e ha visto la partecipazione della segretaria generale dello SPI CGIL Lecco Pinuccia Cogliardi. A tutti i presenti è stato distribuito un vademecum con alcune indicazioni pratiche di autotutela.

L’incontro è stato guidato dal maresciallo Gaetano Lodato, presidente della sezione di Oggiono dell’Associazione Nazionale Carabinieri e neo coordinatore provinciale dell’A.N.C. di Lecco. Nell’ambito della collaborazione tra le diverse realtà del territorio, sono intervenuti anche il presidente del gruppo volontari dell’A.N.C. di Olginate Carlo Nogara e il luogotenente Giuseppe Carbone.

Nel corso dell’appuntamento sono state illustrate le principali tecniche di raggiro, dalle truffe porta a porta messe in atto da falsi tecnici del gas o dell’acquedotto e sedicenti dipendenti di enti pubblici, fino alle frodi telefoniche e digitali, compresi i casi di phishing e i cosiddetti money scam.

“La prevenzione e l’informazione, unite alla collaborazione tra sindacato e associazioni d’arma come l’A.N.C., rimangono le nostre armi più efficaci per proteggere la popolazione anziana – ha dichiarato Pinuccia Cogliardi –. I truffatori colpiscono non solo il patrimonio economico delle persone, ma anche la loro serenità psicologica, facendo leva sugli affetti familiari. Spiegare le tecniche di raggiro insieme a chi ha servito lo Stato nelle Forze dell’Ordine dà ai cittadini gli strumenti giusti per non avere paura, non provare vergogna e affidarsi subito al Numero Unico di Emergenza 112″.

Tra le raccomandazioni condivise con i partecipanti, quella di non aprire agli sconosciuti senza un appuntamento prefissato, di non fornire dati bancari o denaro contante e di verificare sempre eventuali richieste sospette contattando familiari o il 112.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di tutela e sensibilizzazione portate avanti dallo SPI CGIL e dall’Associazione Nazionale Carabinieri sul territorio lecchese. Proprio grazie a questo lavoro di informazione, il giorno precedente all’incontro un cittadino di Oggiono ha contattato il maresciallo Lodato dopo aver ricevuto una telefonata riconducibile alla cosiddetta truffa del “finto avvocato”. Informato del possibile raggiro, l’uomo è stato invitato a rivolgersi ai Carabinieri di Oggiono e a formalizzare la denuncia.

“Un’altra storia a lieto fine grazie alle campagne d’informazione”, ha sottolineato il presidente della sezione A.N.C. di Oggiono, maresciallo Gaetano Lodato.