Pallamano. Esordio amaro per Molteno in Serie A Gold: Merano vince 37-27

Gli oronero, senza il capitano Davide Campestrini, arrivano fino al 13-12 prima dell’allungo dei padroni di casa

Il direttore sportivo Matteo Somaschini riconosce i meriti di Merano e guarda già alla prossima sfida: “Mi aspetto grinta e determinazione”

MOLTENO – Esordio amaro in Serie A Gold per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, sconfitto 37-27 sul campo dei Black Devils Meran Alperia. Gli oronero, privi del capitano Davide Campestrini, riescono a restare in partita nella prima parte della gara, ma subiscono l’allungo dei padroni di casa prima dell’intervallo e non riescono più a ricucire lo svantaggio nella ripresa.

Merano parte forte affidandosi a Da Silva e Samuel Gerstgrasser, ma Molteno reagisce e riesce a riportarsi fino al 13-12 con Jacopo Cioni. Nel finale del primo tempo, però, gli altoatesini aumentano il margine e le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 20-15.

La partita prende definitivamente la strada di Merano nella ripresa. Da Silva, autore complessivamente di 11 reti, insieme a Roberto Conte contribuisce al nuovo allungo dei padroni di casa, che al 45′ raggiungono il 29-19. Con dieci reti di vantaggio, i Black Devils possono concedere spazio alle rotazioni e amministrare il finale fino al 37-27.

Tra le fila di Molteno si mettono in evidenza Nicholas Trost, Octave Touvrey e Simone Giambartolomei. Quest’ultimo chiude con cinque reti, mentre Trost e Touvrey ne realizzano quattro a testa. Quattro gol anche per Bonanomi e R. Crippa, mentre De Souza ne firma due e Cioni e De Angelis uno ciascuno.

“Complimenti al Merano che ha meritato i due punti, dimostrando di non essere la squadra che l’anno scorso ha fatto i playout – commenta il direttore sportivo Matteo Somaschini –. Mi aspettavo un risultato diverso, ma ci può stare perdere su un campo storico come questo, anche perché per molti dei nostri ragazzi questa era la prima esperienza nella massima serie. Forse siamo arrivati a Merano con troppa pressione”.

Archiviato l’esordio, per gli oronero si apre ora un periodo intenso con tre partite in poco più di una settimana. Il primo appuntamento sarà l’esordio casalingo contro il Bolzano, sabato 19 settembre. Mercoledì 23 settembre Molteno sarà quindi impegnato sul campo dei campioni d’Italia della Proger Cassano Magnago, mentre domenica 27 settembre in Brianza arriverà la Junior Fasano.

“Sappiamo che non sarà un campionato facile per noi, ma dobbiamo impegnarci per dare il massimo in ogni partita che affrontiamo – prosegue Somaschini –. Testa ora alla sfida con il Bolzano, che sarà la prima davanti al nostro pubblico. Mi aspetto grinta e determinazione, già nel lavoro settimanale in palestra”.

Nel primo turno di Serie A Gold, Cingoli ha superato Trieste 26-25, Fasano ha battuto Enna 32-27, Bolzano si è imposto 32-25 su Conversano, Cologne ha vinto 29-21 contro Chiaravalle e Pressano ha espugnato il campo di Cassano Magnago per 25-21. La sfida tra Siracusa e Sassari è invece in programma il 30 settembre.

BLACK DEVILS MERAN ALPERIA 37

HC SAN GIORGIO SALUMIFICIO RIVA 27

Parziale primo tempo: 20-15.

MERANO: González, Eder 1, Brusic, Da Silva 11, Conte 3, Visentin 4, Sa. Gerstgrasser 7, Si. Gerstgrasser 3, Pichler, Olguin, Contini 1, Borgato, Plater, Torres 5, Demicheli, Urban 2. All.: Prantner.

MOLTENO: Alfarano, De Souza 2, Mera, Trost 4, Cioni 1, Giambartolomei 5, Martínez, Bonanomi 4, Riva, Tagni, Colombo, Touvrey 4, R. Crippa 4, De Angelis 1, T. Crippa. All.: Gagliardi Junior