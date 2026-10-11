Pallamano, il Molteno perde 25-32 contro Siracusa in Serie A Gold

La squadra di Gagliardi tiene testa ai siciliani per gran parte della gara, ma cede nel finale

Il Molteno resta fermo a due punti in classifica; sabato 17 ottobre la sfida in trasferta contro il Macagi Cingoli

MOLTENO – L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno tiene testa per 46 minuti alla Teamnetwork Albatro Siracusa, ma deve arrendersi nel finale. Nella sesta giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano, la formazione moltenese viene sconfitta per 25-32, al termine di una sfida nella quale gli ospiti riescono a prendere il largo soltanto nell’ultimo quarto d’ora. Per il Siracusa arriva così un successo che interrompe una serie di due sconfitte consecutive e permette alla squadra di risalire in classifica.

Il primo tempo si chiude sul 14-16 in favore dei siciliani. Anche nella ripresa il Molteno riesce a rimanere a contatto con gli avversari, senza però sfruttare alcune occasioni per portarsi in vantaggio. L’equilibrio si spezza dopo il 46′, quando il Siracusa piazza un parziale di 2-5, portandosi sul 21-26.

Il vantaggio di cinque reti raggiunto al 51′ consente alla formazione allenata da Mateo Garralda di affrontare con maggiore tranquillità gli ultimi minuti. Al 55′ è Davide Pivato a firmare il 23-29, prima del definitivo 25-32 sulla sirena.

Tra i protagonisti della squadra siciliana spicca il croato Karpo Sirotic, miglior marcatore dell’incontro con otto reti. Per il Molteno si distinguono invece il portiere Armando Martínez e Octave Touvrey, autore di sette gol e miglior realizzatore della formazione di casa.

A commentare la sconfitta è il direttore sportivo Matteo Somaschini: “Dopo il 46′ loro hanno svoltato grazie a esperienza e fisicità, mentre noi abbiamo faticato a rimanere in scia e a trovare gli spazi giusti per segnare. Abbiamo provato a rientrare in corsa, ma siamo andati a sbattere contro la porta di Henrique Hermones, che si è esibito in una serie di ottime parate. Peccato, perché abbiamo anche avuto qualche occasione per sorpassarli tra il primo e l’inizio del secondo tempo, ma non le abbiamo sfruttate. Il Siracusa è una squadra di caratura nettamente superiore e che lotta per vincere lo scudetto, basti pensare che schierano un giocatore come il playmaker Sirotic, che vanta una lunga militanza nelle coppe europee”.

Con questa sconfitta, il Salumificio Riva Molteno resta a quota due punti in classifica, mentre il Siracusa sale a sei. In testa al campionato si trova la Raimond Sassari con 11 punti, seguita dal Pressano a quota 10.

Il prossimo impegno per la formazione allenata da Gagliardi Junior è in programma sabato 17 ottobre alle 18, quando il Molteno sarà impegnato in trasferta sul campo del Macagi Cingoli, reduce dalla vittoria per 30-26 contro il Conversano.

Il tabellino della partita

Salumificio Riva Molteno – Teamnetwork Albatro Siracusa 25-32 (primo tempo 14-16).

Molteno: Alfarano, De Souza 2, Mera 1, Trost 2, Garroni 1, Mella, Cioni 3, Giambartolomei 5, Bonanomi 1, Martínez, Riva, Tagni, Touvrey 7, R. Crippa 2, T. Crippa, De Angelis. Allenatore: Gagliardi Junior.

Siracusa: Riahi, Pivato 2, Kucsera 2, Marino 1, Lorentzen 3, Angiolini 7, Zungri, Vinci 3, Sirotic 8, Mazzone 3, Coutinho, Boggia, Guggino 3, Hermones. Allenatore: Garralda.

Arbitri: Prandi e Pipitone.

Gli altri risultati della sesta giornata

Pressano – Sassari 27-27; Enna – Chiaravalle 22-23; Conversano – Cingoli 26-30; Merano – Cologne 26-28; Trieste – Cassano 21-23; Bolzano – Fasano 28-27.

La classifica di Serie A Gold

Raimond Sassari 11 punti; Pressano 10; Bozen Loacker Volksbank, Proger Cassano Magnago e Metelli Cologne 8; Conversano, Black Devils Meran Alperia, Teamnetwork Albatro Siracusa e Publiesse Chiaravalle 6; Macagi Cingoli 5; Junior Fasano 4; Orlando Haenna, Salumificio Riva Molteno e Trieste 2.