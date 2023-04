Pallamano Molteno: Belluno l’ultima fase della Youth League maschile

Ultimo concentramento della Youth League Under 20 maschile da giovedì 6 a sabato 8 aprile

Battagliero il ds Somaschini: “Vogliamo vincere tutte le gare che andremo a disputare in quel di Belluno”

MOLTENO – Da giovedì 6 a sabato 8 aprile, il calendario nazionale della Federazione propone l’ultimo concentramento, a Belluno, della Youth League Under 20 maschile. Le prime quattro squadre in classifica del Girone 1(nord) e del Girone 2 (centro-sud), si qualificheranno alle Final Eight di Chieti, dal 1 al 4 giugno. Il Molteno attualmente è quarto nella generale, con 12 punti, ma a solo due lunghezze dal trio di testa di Cassano, Merano e Pressano. Proprio con la squadra altoatesina, venerdì ci sarà lo scontro diretto che sarà importante ai fini della classifica finale. Le altre due sfide saranno contro i padroni di casa del Belluno giovedì 6 aprile e la partita che concluderà il torneo Youth League, contro la squadra federale del Campus Italia sabato 8 aprile.

Il ds moltenese Matteo Somaschini commenta così il fine settimana in vista: “Sarà la fase conclusiva dei gironi del torneo Youth League, quindi saranno certamente sfide importanti, per poter conquistare le Final Eight di Chieti che come team e come società sono il nostro primo obiettivo. La squadra scenderà in campo senza fare troppe riflessioni. Vogliamo vincere tutte le gare che andremo a disputare in quel di Belluno. Sono convinto che il Molteno è una squadra compatta, forte e competitiva, e può arrivare lontano. Il tecnico Dumnic ha preparato bene i ragazzi per questo importante appuntamento. Fortunatamente, dopo una stagione dove abbiamo avuto parecchi infortuni, ci presentiamo al completo. Procede tutto per il verso giusto e ci aspettiamo molto dai nostri ragazzi”.